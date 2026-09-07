वह दिन दूर नहीं जब प्रयागराज में एम्स की सौगात भी मिलेगी : केशव

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वरिष्ठ कर एवं वित्त सलाहकार डॉ. पवन जायसवाल की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव ने शहर के विकास का खाका खींचते हुए कहा कि वह दिन दूर नहीं जब प्रयागराज में एम्स की सौगात भी मिलेगी। रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हवाई अड्डों की तर्ज पर हो चुका है और आने वाले दिनों में जलमार्ग के जरिए भी बड़े विकास कार्य किए जाएंगे।अपने पैतृक जुड़ाव को याद करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि जब उनका जन्म हुआ था, तब कौशाम्बी भी अविभाजित प्रयागराज का ही हिस्सा था। उन्होंने कहा कि वे उपमुख्यमंत्री बाद में और प्रयागराज के निवासी पहले हैं, और उनकी यही कोशिश है कि इस क्षेत्र को पूरी दुनिया में नंबर एक बनाया जाए। इस अवसर पर भाजपा महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता, डा. शैलेश पांडेय, आनंद सोनकर, विक्रमजीत सिंह भदौरिया, पवन श्रीवास्तव, विवेक मिश्रा, अरुण पटेल आदि मौजूद रहे।