Prayagraj News: सुरमयी शाम में बिखरे प्रेम के रंग, कवियों ने बांधा समा

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प्रयागराज के स्वामी विनोदानंद ने रामहिं केवल प्रेम पियारा चौपाई से प्रेम तत्व समझाया। उन्होंने प्रेम को जगत का सार बताया। स्वामी विनोदानंद ने सामाजिक समरसता और भगवान राम के आदर्श लोक जीवन अपनाने का संदेश दिया। मिर्जापुर से आए आचार्य पंकज ने सत्संग की महिमा का बखान किया। लोक गायक राम प्रसाद और साथियों ने जवानों, किसानों का अभिनंदन किया। कृष्ण कुमार तिवारी ने भजन गाकर लोगों को भाव विभोर किया।बबलू सिंह बहियारी ने कार्यक्रम का संचालन किया। डॉ वीरेंद्र सिंह कुसुमाकर, कृष्णकांत कामिल, अमित कुमार और शायर शबरेज अहमद ने काव्य पाठ कर श्रोताओं की तालियां बटोरीं। महोत्सव के संयोजक डॉ. भगवत पांडेय ने रामचरितमानस और संत प्रवर का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि यह महोत्सव सनातन संस्कृति और सामाजिक विविधता से जोड़ता है। प्रधानाचार्य मनीष तिवारी ने सभी श्रोताओं के प्रति स्वागत आभार प्रकट किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रोता मौजूद रहे।