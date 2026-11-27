उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बृहस्पतिवार को एडेड कॉलेजों में सहायक अध्यापक (टीजीटी) भर्ती के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आयोग ने स्नातक के बाद एकल विषय में दो वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अनंतिम रूप से आवेदन करने की अनुमति दी है। आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह कदम उठाया गया है।

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उन्होंने स्पष्ट किया कि पात्र अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर दिया जा रहा है। अध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन पूरी तरह अनंतिम रहेगा, जो संबंधित अंकपत्रों, प्रमाण पत्रों और अन्य शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन पर निर्भर करेगा। आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एकल विषय में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि का डिग्री पाठ्यक्रम पूरा किया है, वे पात्र होंगे।इस डिग्री पाठ्यक्रम को स्नातक डिग्री के समकक्ष मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। साथ ही, अभ्यर्थियों ने स्नातक स्तर पर न्यूनतम 50 फीसदी या स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 45 फीसदी अंक प्राप्त किए हों। ऐसे सभी अर्ह अभ्यर्थी जो ये शैक्षिक अर्हताएं पूर्ण करते हैं, वे अंतिम तिथि 28 नवंबर तक अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।