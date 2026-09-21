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Prayagraj News: प्रतिबंधित मांझे की चपेट में आया किशोर, गर्दन जख्मी

Mon, 21 Sep 2026 01:58 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Mon, 21 Sep 2026 01:58 AM IST
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Teenager injured in the neck after getting caught in banned kite string
सहसों मांझे से घायल अंशु पटेल की फोटो।
सरायइनायत के कसेरूआ कला गांव निवासी अंशु पटेल (16) पुत्र शिव कुमार पटेल रविवार दोपहर प्रतिबंधित मांझे की चपेट में आ गया। इससे उसके गर्दन से खून बहने लगा। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने शहर के लिए रेफर कर दिया।
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परिजनों के मुताबिक, अंशु रविवार को अपने एक साथी के साथ बाइक से किसी काम से रहीमापुर गया था। दोपहर करीब तीन बजे वह बाइक से अपने साथी के साथ घर वापस लौट रहा था। झूंसी के इसीपुर मालवा के पास अचानक प्रतिबंधित मांझा अंशु के गले में फंस गया। इससे उसके गर्दन से खून बहने लगा।
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हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और अंशु को अस्पताल ले गए। चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद शहर के अस्पताल रेफर कर दिया।
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