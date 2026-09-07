फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Teachers raise a strong call for the old pension scheme; submit memorandum to the Deputy Chief Minister.

Prayagraj News: पुरानी पेंशन के लिए शिक्षकों ने भरी हुंकार, उप मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

Mon, 07 Sep 2026 02:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Mon, 07 Sep 2026 02:08 AM IST
विज्ञापन
Teachers raise a strong call for the old pension scheme; submit memorandum to the Deputy Chief Minister.
पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के शिक्षकों ने रविवार को आवाज बुलंद की। एसोसिएशन के शिष्टमंडल ने सर्किट हाउस में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने 2004-05 बैच के बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग की।
विज्ञापन

शिष्टमंडल ने उपमुख्यमंत्री को बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से सदन में घोषणा किए जाने के बाद भी बेसिक शिक्षा विभाग के करीब 36-37 हजार शिक्षक पुरानी पेंशन के लाभ से वंचित हैं। शिक्षकों ने कहा कि अन्य विभागों में 2004-05 बैच के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से आच्छादित किए जाने की कार्रवाई की जा चुकी है। ऐसे में बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को भी इसका लाभ दिया जाना चाहिए।
विज्ञापन

एसोसिएशन ने अनुरोध किया कि शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाल कर उनका बुढ़ापा सुरक्षित किया जाए। एसोसिएशन के अनुसार करीब चार से पांच हजार महिला व पुरुष शामिल रहे। शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में नारे लगाकर सरकार से मांग पूरी करने की अपील की। शिष्टमंडल में करतार सिंह, आमोद श्रीवास्तव, अनुरागिनी सिंह, प्रशांत ओझा, शशिकांत, राजकुमार शुक्ल, अजय कुमार पांडेय, कुलदीप, सरिता सिन्हा, कल्पना शुक्ला, अलका जायसवाल आदि मौजूद रहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed