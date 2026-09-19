स्वामी अभेदानंद बोले : बाहरी परिस्थितियां नहीं, हमारी सोच तय करती है दुख और सुख

मनुष्य के जीवन की सबसे मुख्य आकांक्षाओं में से एक है, दुःख से पूर्ण मुक्ति। प्रायः हम अपने आसपास की परिस्थितियों और लोगों को बदलने का निरंतर प्रयास करते हैं, फिर भी दुःख और अशांति बनी रहती है। क्या हमारे दुःख का मुख्य कारण केवल बाहरी परिस्थितियां हैं, या उन परिस्थितियों के प्रति हमारी अपनी धारणाएं और व्याख्याएं भी इसके लिए उत्तरदायी हैं।

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इन्हीं गहन प्रश्नों पर शास्त्रीय दृष्टि और आत्मचिंतन प्रदान करने के उद्देश्य से चिन्मय मिशन प्रयागराज द्वारा 20 से 30 सितंबर 2026 तक गीता ज्ञान यज्ञ आयोजित किया जा रहा है। इस पावन अवसर पर चिन्मय मिशन के आचार्य स्वामी अभेदानंद सरस्वती जी अपने विचारपूर्ण एवं जीवनोपयोगी प्रवचन प्रस्तुत करेंगे। प्रवचन प्रतिदिन सायं 6:30 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक चिन्मय मिशन आश्रम, प्रयागराज में आयोजित होंगे।इस ज्ञान यज्ञ में श्रीमद्भगवद्गीता के नवम अध्याय के गहन ज्ञान पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। इसमें परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप, स्वभाव और प्रभाव की विस्तृत व्याख्या करते हुए जीवन को समझने में उसकी प्रासंगिकता को अत्यंत सरल एवं व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।स्वामी अभेदानंद सरस्वती जी पिछले तीन दशकों से भी अधिक समय से वेदान्त, भक्ति और योग के ज्ञान को जन-जन तक पहुँचा रहे हैं। उन्होंने श्रीरामचरितमानस पर 600 दिनों की विस्तृत प्रवचन शृंखला सहित अनेक आध्यात्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से साधकों का सफलतापूर्वक मार्गदर्शन किया है। उनका कार्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी विस्तृत रहा है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका में छह आश्रमों और दो भव्य मंदिरों का निर्माण शामिल है।