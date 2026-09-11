Prayagraj News: राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष बने सुनील तिवारी
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Fri, 11 Sep 2026 02:23 AM IST
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विकासखंड कौड़िहार के बुदौना निवासी सुनील तिवारी को प्रदेश कर्मचारी संगठन ने प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया है। बृहस्पतिवार को संघ के जिला कार्यालय लोक निर्माण विभाग ने मनोनयन का पत्र दिया। उत्तर प्रदेश राज्य संविदा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्याम सूरत पाण्डेय और प्रदेश महामंत्री सोम प्रकाश मिश्र ने मनोनयन पत्र देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दाैरान अधिवक्ता वरुणदेव पाल, संजय मिश्र, ओम जी मिश्र, मनोज मिश्र, अतुल श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।
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