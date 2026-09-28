Prayagraj News: कंचन की मौत में पिता-मां के बयान दर्ज, सीडीआर और सीसीटीवी से होगा मिलान

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कंचन की 19 सितंबर की रात मुंडेरा स्थित पारस ग्रीन अपार्टमेंट के फ्लैट में मौत हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण फंदा लगाकर जान देना बताया गया। मायके पक्ष की शिकायत पर पति जितेंद्र सिंह, सास, ससुर और ननद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।बयान में माता-पिता ने बताया कि कंचन की मौत से पहले उससे फोन पर बातचीत हुई थी। आरोप है कि इस दौरान कंचन ने पति की ओर से गालीगलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दिए जाने की बात बताई थी।इसके बाद रात करीब 11:48 बजे पति जितेंद्र सिंह ने कंचन की मौत की सूचना दी। बयान के बाद अब पुलिस कॉल डिटेल के जरिये दोनों फोन कॉल के बीच का अंतर पता लगाएगी।यह भी देखा जाएगा कि किस नंबर से कॉल की गई, कितनी देर बातचीत हुई और इसके बाद किन-किन नंबरों पर संपर्क किया गया। इन तथ्यों के आधार पर घटनाक्रम की टाइमलाइन तैयार की जाएगी। इससे मौत से पहले और बाद की गतिविधियों का पता लगाया जाएगा।