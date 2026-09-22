Prayagraj News: दरोगा पति का बयान दर्ज, अब कंचन के मोबाइल फोन से तलाशे जाएंगे सुराग

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पुलिस पति के बयान के साथ कंचन के मोबाइल फोन से मिलने वाले डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच कर रही है। घटनास्थल से सुसाइड नोट नहीं मिला है। ऐसे में पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि घटना से पहले कंचन ने किन लोगों से बातचीत की, किससे चैट की। कॉल डिटेल, मैसेज, चैट और मोबाइल में मौजूद अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जाएगी। पुलिस पति के बयान में बताए गए घटनाक्रम का घटनास्थल से मिले साक्ष्यों से मिलान करेगी।पुलिस नामजद आरोपियों और मायके पक्ष के लोगों के बयान भी दर्ज करेगी। जांच में वैवाहिक विवाद, दहेज की मांग और घटना से पहले पति-पत्नी के बीच बातचीत से जुड़े पहलुओं को शामिल किया गया है। ब्यूरोपुलिस अफसरों के मुताबिक दरोगा जितेंद्र सिंह को धूमनगंज थाने से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया है, ताकि जांच प्रभावित न हो। डीसीपी सागर जैन ने बताया कि दोनों के बीच किस बात का विवाद चल रहा था, इसकी जांच की जा रही है।