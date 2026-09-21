Prayagraj News: तेज रफ्तार बस ने ऑटो में मारी टक्कर, तीन घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Mon, 21 Sep 2026 01:59 AM IST
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कटका बाजार में रविवार देर शाम मिर्जापुर-प्रयागराज हाईवे पर तेज रफ्तार बस ने ऑटो में टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो चालक समेत तीन लोग घायल हो गए।
पुलिस के अनुसार, ऑटो चालक राजकुमार श्रीवास्तव मूल रूप से वाराणसी का रहने वाला है। वह नैनी के सरगम तिराहा के पास किराये पर रहकर ऑटो चलाता है। रविवार शाम वह नैनी से सवारी लेकर मेजा गया था। लौटते समय कटका बाजार के पास पीछे से आ रही प्राइवेट बस ने ऑटो में टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क के दूसरी ओर खड़ी बाइक से टकराते हुए पलट गया। बाइक सवार सुलमई गांव निवासी दीपक शुक्ला और घनश्याम शुक्ला भी चपेट में आ गए। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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पुलिस के अनुसार, ऑटो चालक राजकुमार श्रीवास्तव मूल रूप से वाराणसी का रहने वाला है। वह नैनी के सरगम तिराहा के पास किराये पर रहकर ऑटो चलाता है। रविवार शाम वह नैनी से सवारी लेकर मेजा गया था। लौटते समय कटका बाजार के पास पीछे से आ रही प्राइवेट बस ने ऑटो में टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क के दूसरी ओर खड़ी बाइक से टकराते हुए पलट गया। बाइक सवार सुलमई गांव निवासी दीपक शुक्ला और घनश्याम शुक्ला भी चपेट में आ गए। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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