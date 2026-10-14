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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Special Vande Bharat to run between New Delhi and Patna; will also halt at Prayagraj.

रेलवे : नई दिल्ली से पटना के बीच चलेगी स्पेशल वंदे भारत, प्रयागराज में भी ठहराव

Wed, 14 Oct 2026 07:40 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 14 Oct 2026 07:40 PM IST
सार

रेलवे ने दिवाली और छठ महापर्व के लिए नई दिल्ली-पटना के बीच स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का निर्णय लिया है। यह 16 कोच की ट्रेन होगी। गाड़ी संख्या 02252 नई दिल्ली से पटना के लिए 16 व 18 अक्तूबर को संचालित होगी।

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Special Vande Bharat to run between New Delhi and Patna; will also halt at Prayagraj.
ट्रेन। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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रेलवे ने दिवाली और छठ महापर्व के लिए नई दिल्ली-पटना के बीच स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का निर्णय लिया है। यह 16 कोच की ट्रेन होगी। गाड़ी संख्या 02252 नई दिल्ली से पटना के लिए 16 व 18 अक्तूबर को संचालित होगी। वहीं, गाड़ी संख्या 02251 पटना से नई दिल्ली के लिए 17 व 19 अक्तूबर को चलेगी। 21 अक्तूबर से 26 नवंबर तक यह ट्रेन सप्ताह में तीन दिन चलेगी।

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नई दिल्ली से यह प्रत्येक सोमवार, बुधवार व शनिवार को रवाना होगी। पटना से यह प्रत्येक मंगलवार, बृहस्पतिवार व रविवार को चलेगी। नई दिल्ली से सुबह 8:35 बजे चलकर यह दोपहर 3:45 बजे प्रयागराज जंक्शन पहुंचेगी। फिर रात 9:30 बजे पटना पहुंचेगी। वापसी में, पटना से सुबह 10 बजे चलकर दोपहर 3:35 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। यह रात 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।

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