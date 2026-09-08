Prayagraj News: चौपाल में सपा कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारी में जुटने का आह्वान
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Tue, 08 Sep 2026 02:30 AM IST
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समाजवादी पार्टी की ओर से क्षेत्र के बौडई गांव में चौपाल का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पार्टी के प्रदेश सचिव अरविंद केसरवानी ने कार्यकर्ताओं को संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने तथा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया।
अरविंद केसरवानी ने कहा कि कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ हैं। विशिष्ट अतिथि आशुतोष तिवारी ने आरोप लगाया कि मौजूदा समय में भ्रष्टाचार चरम पर है। थाना और तहसील स्तर पर जरूरतमंद लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। इस दौरान महाबली यादव, शकील इस्माइल, जिला पंचायत सदस्य बेला यादव, राम प्रताप पाल और संतोष कुमार बिंद आदि रहे।
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अरविंद केसरवानी ने कहा कि कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ हैं। विशिष्ट अतिथि आशुतोष तिवारी ने आरोप लगाया कि मौजूदा समय में भ्रष्टाचार चरम पर है। थाना और तहसील स्तर पर जरूरतमंद लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। इस दौरान महाबली यादव, शकील इस्माइल, जिला पंचायत सदस्य बेला यादव, राम प्रताप पाल और संतोष कुमार बिंद आदि रहे।
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