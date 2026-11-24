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शिव आसरे पटेल इन दिनों चने की फसल से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उनका एक वीडियो भी हाल ही में वायरल हुआ है। इस वीडियो में वह चने का साग काटकर बाजार में 150 रुपये प्रति किलो की दर से बेचते नजर आ रहे हैं। उन्होंने अब तक चार बार चने का साग बाजार में बिक्री किया है। इससे उन्हें लागत से अधिक लाभ प्राप्त हुआ है।रमाशंकर पटेल ने बताया कि कृषि विभाग के समस्या समाधान कार्यक्रम से उनका संपर्क बड़े किसानों से हुआ। उन्हें चने का साग तैयार कर बाजार में बेचने की तकनीक की जानकारी मिली। इस तरीके को अपनाने के बाद उन्हें अच्छा लाभ मिलने लगा। वह खेत में मटर, आलू, चना और सब्जियों की अलग-अलग खेती करते हैं। इससे उन्हें एक ही फसल पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।