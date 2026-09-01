Prayagraj News: साधन सहकारी समिति मझिगवां के सचिव लापता

विज्ञापन

कोरांव के मझिगवां स्थित साधन सहकारी समिति के सचिव संतोष कुमार सिंह (58) दो दिन से लापता हैं। वह 29 अगस्त को सुबह नौ बजे काम पर घर से निकले थे। शाम पांच बजे तक घर न लौटने पर स्वजनों ने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया। उनका मोबाइल नंबर बंद बता रहा है। स्वजनों ने रिश्तेदारों सहित कई संभावित जगहों पर उनकी तलाश की। कोई सुराग न मिलने पर उनके पुत्र अंकित सिंह ने कोरांव थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद संतोष कुमार सिंह की तलाश शुरू कर दी है।