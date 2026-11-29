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वहीं, करछना में जागरूकता रैली निकाली गई। उप जिलाधिकारी सुरेश चंद्र शुक्ल के निर्देशन और अधिकारियों के नेतृत्व में यह रैली बाजार से होते हुए तहसील परिसर तक पहुंची। बहरिया और हरखपुर में कमलानगर मंडल के वीरापुर शक्ति केंद्र पर मतदाता जोड़ो अभियान के तहत जनचौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचीं भाजपा जिलाध्यक्ष गंगापार निर्मला पासवान ने मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की।मौके पर भूपेन्द्र सिंह, मंडल अध्यक्ष पंकज श्रीवास्तव, मंडल कमला नगर अध्यक्ष संजय मौर्या रहे। घूरपुर में अधिकारियों ने मतदाताओं की समस्याएं सुनीं। मौके पर बीएलओ राजेश यादव, सतीश यादव, राकेश कुमार सिंह और गजेंद्र सिंह मौजूद रहे। बारा में एसडीएम बारा अर्पित कुमार ने क्षेत्र के रिगवां, टिकरी कला, छीड़ी, परवेजाबाद आदि गांवों का निरीक्षण किया। संवादमंसूराबाद। भाजपा के मतदाता जोड़ो अभियान के तहत शक्ति केंद्र सम्हई में चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान फाफामऊ विधायक गुरु प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं से घर-घर जाकर पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रेरित करने को कहा। इस दौरान छत्तीसगढ़ से प्रवासी कार्यकर्ता शीतल नाइक, रूपम तिवारी, सुरेश पटेल, सरिता शर्मा, विनोद कुमार ओझा, उमेश कुमार आदि मौैजूद रहे।