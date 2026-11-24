उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों की आहट के बीच अमर उजाला का 'सत्ता का संग्राम' अभियान विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर जनता के अनुभवों को सामने ला रहा है। इसी कड़ी में, टीम ने प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और वहां के नागरिकों, व्यापारियों, किसानों, महिलाओं और युवाओं से संवाद कर विकास के दावों और जमीनी हकीकत का जायजा लिया।

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प्रतापपुर के व्यापारियों ने भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। एक व्यापारी ने बताया कि बाजार की सड़कों की स्थिति पहले बारिश में खराब हो जाती थी, लेकिन सीसी सड़क का निर्माण होने से स्थिति बेहतर हुई है। उन्होंने कानून व्यवस्था को भी 100 में से 100 अंक दिए और कहा कि पहले की तुलना में लूटपाट और गुंडाराज में कमी आई है, जिससे व्यापारिक माहौल सुरक्षित हुआ है।किसानों से बातचीत के दौरान, उन्होंने सरकार के कार्यकाल में हुए विकास पर खुशी जताई। एक किसान ने बताया कि पिछली सरकारों की तुलना में बिजली की किल्लत अब दूर हो गई है और पानी की समस्या भी काफी हद तक हल हो गई है। सड़कों की स्थिति में भी सुधार हुआ है। किसानों को किसान सम्मान निधि और राशन जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, और खाद-पानी की आपूर्ति भी सुचारू रूप से हो रही है।इलाके के युवाओं ने भी सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार को सराहा। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। युवाओं को आर्थिक मदद मिल रही है, जिससे वे विकास में योगदान दे पा रहे हैं।स्थानीय निवासियों ने शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। सड़कों और बिजली-पानी की आपूर्ति में सुधार को महत्वपूर्ण बताया गया। कानून व्यवस्था को लेकर भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिसमें कहा गया कि गुंडागर्दी खत्म होने से महिलाएं और बेटियां अब पहले से अधिक सुरक्षित महसूस कर रही हैं और बेखौफ होकर अपने काम कर पा रही हैं। किसानों को भी बिजली और नहरों में पानी की नियमित आपूर्ति से राहत मिली है।महिलाओं से बातचीत में विकास कार्यों के साथ-साथ महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात हुई। महिलाओं ने बताया कि सड़क, राशन, बिजली और पानी की व्यवस्था बेहतर हुई है। बिजली की आपूर्ति में सुधार से पहले की तरह दिनभर कटौती की समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि अब डर का माहौल खत्म हुआ है और महिलाएं बेखौफ होकर बाहर निकल सकती हैं।