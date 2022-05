{"_id":"627feb6f7806ff109e2dd52c","slug":"salon-came-from-eastern-railway-for-the-officer-s-personal-tour","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"प्रयागराज : अफसर के निजी दौरे के लिए पूर्व रेलवे से आया सैलून!","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 15 May 2022 12:19 AM IST