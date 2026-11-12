Prayagraj News: रिटायर्ड बैंक मैनेजर के खाते से 4.85 लाख रुपये उड़ाए

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मऊआइमा थाना क्षेत्र के हरिसेनगंज गांव निवासी रामलखन गुप्ता मध्यप्रदेश के रीवा स्थित भारतीय स्टेट बैंक में शाखा प्रबंधक रह चुके हैं। उन्होंने बताया कि जून 2025 में सेवानिवृत्त होने के बाद वह घर आ गए। गत 22 अक्टूबर को वह बैंक से रुपये निकालने पहुंचे तो खाते से रकम निकलने की जानकारी हुई। जांच में पता चला कि 17 अक्टूबर को उनके खाते से दो बार में कुल 4.85 लाख रुपये निकाल लिए गए हैं।इसके बाद उन्होंने एसबीआई की मुख्य शाखा रीवा पहुंचकर खाते का पूरा विवरण निकलवाया और साइबर थाने में शिकायत की। बुधवार को उन्होंने मऊआइमा थाने में भी शिकायत दर्ज कराई। प्रभारी निरीक्षक का कहना है कि बैंक से खाते का पूरा ब्योरा मंगवाया गया है। जल्द आरोपी पकड़े जाएंगे।