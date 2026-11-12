रेलवे: चौरीचौरा एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की जांच करेगी चार सदस्यीय टीम, एनसीआर ने गठित की कमेटी

कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर चौरीचौरा एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की घटना की वास्तविक वजहों का पता लगाने के लिए उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय ने एक उच्च स्तरीय चार सदस्यीय जेएजी स्तर की बहु-विभागीय कमेटी का गठन कर दिया है। रेलवे प्रशासन के मुताबिक इस मामले की जांच अभी प्रक्रियाधीन है।

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उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय की एक उच्च स्तरीय बहु विभागीय चार सदस्यीय कमेटी में संरक्षा, यांत्रिक, विद्युत (परिचालन), एवं सिविल इंजीनियरिंग विभाग अधिकारी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि जांच के दायरे में दुर्घटना से जुड़े तमाम तकनीकी पहलू शामिल हैं। कमेटी यह पड़ताल करेगी कि संबंधित एसी कोचों में कोई तकनीकी कमी तो नहीं थी। इसके अलावा रेलवे ट्रैक की स्थिति का भी टीम आंकलन कर सकती है। विशेष तौर पर जिस स्थान पर चार एसी कोच पटरी से उतरे, वहां संंबंधित टीम का विशेष फोकस रहेगा।इसके अलावा कैरेज एंड वैगन विभाग द्वारा कोचों के रखरखाव (मेंटेनेंस) से जुड़े दस्तावेजों व व्यवस्थाओं की भी बारीकी से जांच की जानी है। साथ ही ट्रेन की प्राइमरी मेंटेनेंस से जुड़े कर्मचारियों से भी जांच टीम पूछताछ कर सकती है। वहीं दूसरी ओर एनसीआर के सीपीआरओ डा. शिवम शर्मा का कहना है कि इस दुर्घटना में किसी भी यात्री के घायल होने की पुष्टि नहीं हुई है, और सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं।उन्होंने बताया कि दुर्घटना के तुरंत बाद यात्रियों की सुविधा और राहत के लिए रेलवे ने त्वरित कदम उठाए। प्रभावित चारों एसी कोचों के यात्रियों की आगे की यात्रा को सुगम बनाने के लिए एक विशेष ट्रेन का संचालन किया गया था। इसके साथ ही यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए उन्हें समुचित बेडिंग, स्नैक्स, भोजन के पैकेट और पेयजल की बोतलें उपलब्ध कराई गईं। रेलवे का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दुर्घटना के असल कारणों का पूरी तरह खुलासा हो सकेगा।