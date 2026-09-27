आरआरबी : रेलवे में 35 हजार से अधिक पदों की भर्ती की शुरू हो सकती है प्रक्रिया, विज्ञापन आने की उम्मीद

सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर। रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने देश भर के विभिन्न संवर्गों में 35 हजार से अधिक रिक्त पदों को भरने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। अक्तूबर से दिसंबर माह तक अलग-अलग भर्तियों की अधिसूचनाएं जारी होने की उम्मीद है।

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आरआरबी के तय शेड्यूल के मुताबिक, नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज (एनटीपीसी) के तहत कुल 3,477 पदों के लिए विज्ञापन छह या सात अक्तूबर तक जारी हो सकता है। इसके अलावा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी 12वीं पास युवाओं के लिए 1,688 पदों का नोटिफिकेशन 13 या 14 अक्तूबर को निकलने की उम्मीद है। विज्ञापन



वहीं, लेवल-एक (ग्रुप-डी) के तहत लगभग 30,000 पदों पर भर्ती का अनुमान है, जिसके लिए भी अगले दो माह के भीतर अधिसूचना जारी हो सकती है। नवंबर और दिसंबर के बीच मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरीज के तहत 300 से अधिक पदों के लिए अलग से विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। आरआरबी के तय शेड्यूल के मुताबिक, नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज (एनटीपीसी) के तहत कुल 3,477 पदों के लिए विज्ञापन छह या सात अक्तूबर तक जारी हो सकता है। इसके अलावा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी 12वीं पास युवाओं के लिए 1,688 पदों का नोटिफिकेशन 13 या 14 अक्तूबर को निकलने की उम्मीद है।वहीं, लेवल-एक (ग्रुप-डी) के तहत लगभग 30,000 पदों पर भर्ती का अनुमान है, जिसके लिए भी अगले दो माह के भीतर अधिसूचना जारी हो सकती है। नवंबर और दिसंबर के बीच मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरीज के तहत 300 से अधिक पदों के लिए अलग से विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है।

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