Prayagraj News: बारिश में बह गई सड़क, पांच फीट तक गहरा गड्ढा

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सड़क के क्षतिग्रस्त होने से देवरी, टीकापुर, खैरुआ, गौरैया, टंडहर और भवानीपुर समेत कई गांवों के लोगों का बसहारा और कोरांव की ओर आवागमन प्रभावित हो गया है। ग्रामीणों को आने-जाने के लिए दूसरे रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है।समाजसेवी डॉ. रविशंकर पांडेय ने बताया कि 18 अगस्त से सड़क क्षतिग्रस्त है। इसकी मरम्मत के लिए विभागीय कर्मियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई। उन्होंने बताया कि सड़क पर बने गहरे गड्ढे के कारण आए दिन हादसे का खतरा बना हुआ है।पांच दिन पहले कोषड़ा कला निवासी लाल साहब बाइक से घर लौट रहे थे। इसी स्थान पर उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने सड़क की तत्काल मरम्मत कराकर आवागमन बहाल कराने की मांग की है। मामले में लोक निर्माण विभाग के जेई सत्यवीर ने बताया कि सड़क क्षतिग्रस्त होने की जानकारी है। जल्द ही मरम्मत कराकर आवागमन शुरू कराया जाएगा।