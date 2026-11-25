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इस मार्ग से स्कूली बच्चों और दर्जनों गांवों के लोगों का प्रतिदिन आवागमन होता है। सड़क निर्माण में देरी से राहगीरों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। विज्ञापन

जिला व्यापार बंधु समिति की बैठक में भी यह मामला उठाया गया था। पीडब्ल्यूडी के अवर अभियंता तुषार ने ठेकेदार की व्यस्तता को देरी का कारण बताया। उन्होंने जल्द निर्माण कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया है। विधायक गीता पासी ने भी सड़क के नवीनीकरण का कार्य जल्द कराने की बात कही है। इस मार्ग से स्कूली बच्चों और दर्जनों गांवों के लोगों का प्रतिदिन आवागमन होता है। सड़क निर्माण में देरी से राहगीरों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है।जिला व्यापार बंधु समिति की बैठक में भी यह मामला उठाया गया था। पीडब्ल्यूडी के अवर अभियंता तुषार ने ठेकेदार की व्यस्तता को देरी का कारण बताया। उन्होंने जल्द निर्माण कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया है। विधायक गीता पासी ने भी सड़क के नवीनीकरण का कार्य जल्द कराने की बात कही है।

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शिवगढ़ में ठाकुरद्वारा मंदिर से संकल्प स्कूल तक एक किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण अप्रैल में स्वीकृत हुआ था। इसके लिए लगभग 10 लाख रुपये का बजट भी मंजूर है। कई महीने बीतने के बाद भी यह कार्य शुरू नहीं हो सका है। इससे लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।