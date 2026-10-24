Prayagraj News: मुस्लिम बस्ती की सड़क 10 साल से ध्वस्त, ग्रामीण आक्रोश

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मुस्लिम बस्ती को जाने वाली सड़क मरम्मत के अभाव में ध्वस्त पड़ी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि 10 वर्ष बाद भी इसकी मरम्मत नहीं कराई गई है। यह सड़क 15 वर्ष पहले बनी थी, लेकिन 5 वर्ष में ही खराब हो गई थी। इस सड़क से मुस्लिम बस्ती के करीब 500 लोगों का प्रतिदिन आना-जाना होता है। सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं और डामर पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब सड़क पर केवल गिट्टियां बची हैं, जिससे लोगों को चलने में काफी परेशानी होती है। ग्रामीण महताब अहमद ने बताया कि आईजीआरएस पर कई बार शिकायतें की गईं। इसके बावजूद समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ और स्थिति जस की तस बनी हुई है। मरम्मत न होने से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश व्याप्त है।