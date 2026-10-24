फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Road in Muslim locality in ruins for 10 years villagers outraged

Prayagraj News: मुस्लिम बस्ती की सड़क 10 साल से ध्वस्त, ग्रामीण आक्रोश

Sat, 24 Oct 2026 02:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Sat, 24 Oct 2026 02:22 AM IST
विज्ञापन
Road in Muslim locality in ruins for 10 years villagers outraged
उरुवा के मुस्लिम बस्ती को जाने वाली सड़क हो गई है ध्वस्त। संवाद - फोटो : shiv tripathi
मुस्लिम बस्ती को जाने वाली सड़क मरम्मत के अभाव में ध्वस्त पड़ी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि 10 वर्ष बाद भी इसकी मरम्मत नहीं कराई गई है। यह सड़क 15 वर्ष पहले बनी थी, लेकिन 5 वर्ष में ही खराब हो गई थी। इस सड़क से मुस्लिम बस्ती के करीब 500 लोगों का प्रतिदिन आना-जाना होता है। सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं और डामर पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब सड़क पर केवल गिट्टियां बची हैं, जिससे लोगों को चलने में काफी परेशानी होती है। ग्रामीण महताब अहमद ने बताया कि आईजीआरएस पर कई बार शिकायतें की गईं। इसके बावजूद समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ और स्थिति जस की तस बनी हुई है। मरम्मत न होने से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश व्याप्त है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed