प्रयागराज : यूपी की पहली और देश की दूसरी स्लीपर वंदे भारत 31 अक्तूबर से पटरी पर, पीएम दिखा सकते हैं हरी झंडी

राजधानी नई दिल्ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बीच देश की दूसरी और यूपी की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन जल्द शुरू होने जा रहा है। खास बात यह है कि इस हाई-स्पीड स्लीपर ट्रेन का शुभारंभ आगामी 31 अक्तूबर को वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किए जाने की तैयारी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव संयुक्त रूप से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर सकते हैं।

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अमर उजाला ने पिछले महीने ही अपनी एक रिपोर्ट में वाराणसी और नई दिल्ली के बीच स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के शुरू होने की संभावना जताई थी, जो अब सच साबित होने जा रही है। 31 अक्तूबर को इस ट्रेन का संचालन एक स्पेशल ट्रेन के रूप में किया जाएगा। वहीं, यह ट्रेन नियमित रूप से कब से पटरी पर दौड़ेगी, इसको लेकर रेलवे की ओर से जल्द ही आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किए जाने की उम्मीद है। विज्ञापन



बता दें अमर उजाला ने पिछले महीने ही अपनी एक रिपोर्ट में वाराणसी और नई दिल्ली के बीच स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के शुरू होने की संभावना जताई थी, जो अब सच साबित होने जा रही है। उद्धाटन के दिन स्लीपर वंदे भारत को सुबह 11 बजे वाराणसी से चलाया जा सकता है। प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल एवं अलीगढ़ जंक्शन पर इसके स्वागत के कार्यक्रम की भी तैयारी है। हालांकि रेलवे अफसर अभी इस ट्रेन के संचालन से जुड़ी अधिकारिक जानकारी देने से बच रहे हैं। बता दें अमर उजाला ने पिछले महीने ही अपनी एक रिपोर्ट में वाराणसी और नई दिल्ली के बीच स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के शुरू होने की संभावना जताई थी, जो अब सच साबित होने जा रही है। उद्धाटन के दिन स्लीपर वंदे भारत को सुबह 11 बजे वाराणसी से चलाया जा सकता है। प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल एवं अलीगढ़ जंक्शन पर इसके स्वागत के कार्यक्रम की भी तैयारी है। हालांकि रेलवे अफसर अभी इस ट्रेन के संचालन से जुड़ी अधिकारिक जानकारी देने से बच रहे हैं।

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