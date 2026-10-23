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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Allegations of a patient and a driver being held captive and beaten at SRN Hospital in Prayagraj

यूपी: प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में मरीज और चालक को बंधक बनाकर पीटने का आरोप, हंगामा; इस कारण हुआ था विवाद

Fri, 23 Oct 2026 12:50 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, Prayagraj
अमर उजाला नेटवर्क, Prayagraj Published by: Sharukh Khan Updated Fri, 23 Oct 2026 12:50 PM IST
सार

यूपी के प्रयागराज स्थित एसआरएन अस्पताल में मरीज और चालक को बंधक बनाकर पीटने का आरोप लगा है। 25 से 30 डॉक्टरों पर लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से हमला करने का आरोप लगा है। इलाज को लेकर विवाद हुआ था। 

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Allegations of a patient and a driver being held captive and beaten at SRN Hospital in Prayagraj
एसआरएन अस्पताल। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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प्रयागराज के स्वरूपरानी नेहरू (एसआरएन) अस्पताल में मरीज के इलाज को लेकर हुए बृहस्पतिवार विवाद में डॉक्टरों पर मरीज और उसके चालक को बंधक बनाकर पीटने का आरोप लगा है। 
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अल्लापुर निवासी सर्वेश शुक्ला ने आरोप लगाया है कि 25 से 30 डॉक्टरों ने लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से हमला किया। उन्हें कमरे में बंद कर गला दबाने की कोशिश की गई। पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 
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सर्वेश शुक्ला के आरोपों के मुताबिक, अस्पताल में मरीज के इलाज को लेकर विवाद शुरू हुआ था। इसी दौरान बड़ी संख्या में डॉक्टरों ने उनके और चालक के साथ मारपीट की। आरोप है कि दोनों को कमरे में बंद कर दिया गया और लाठी-डंडों व लोहे की रॉड से हमला किया गया। 
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इस दौरान गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की गई।शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि घटना के दौरान उनकी दो तोले की सोने की चेन और आईफोन भी गायब हो गया।
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