Prayagraj News: जर्जर पंचायत भवन से हादसे का खतरा

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बहरिया क्षेत्र के गमरहटा गांव में करीब 30 वर्ष पुराना पंचायत भवन जर्जर स्थिति में है। इसकी दीवारों में दरारें पड़ गई हैं और प्लास्टर टूटकर गिर चुका है। भवन के आसपास आबादी बसी है, जहां बच्चे भी घूमते रहते हैं, जिससे बड़े हादसे का खतरा है। नया पंचायत भवन दूसरी जगह बन चुका है, पर पुराना भवन ध्वस्त नहीं किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि अनुपयोगी भवन हटाने की कार्रवाई नहीं हुई है। रामकुमार मौर्य और विनय कुमार ने अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।