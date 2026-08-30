{"_id":"6a934631aafe1023e202e4e9","slug":"risk-of-accident-due-to-dilapidated-panchayat-building-allahabad-news-c-417-1-sald1007-9073-2026-08-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"Prayagraj News: जर्जर पंचायत भवन से हादसे का खतरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:20 AM IST
विज्ञापन
करनाईपुर क्षेत्र के गमरहटा गांव में जर्जर पंचायत भवन पड़ा हादसे की आशंका
Link Copied
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बहरिया क्षेत्र के गमरहटा गांव में करीब 30 वर्ष पुराना पंचायत भवन जर्जर स्थिति में है। इसकी दीवारों में दरारें पड़ गई हैं और प्लास्टर टूटकर गिर चुका है। भवन के आसपास आबादी बसी है, जहां बच्चे भी घूमते रहते हैं, जिससे बड़े हादसे का खतरा है। नया पंचायत भवन दूसरी जगह बन चुका है, पर पुराना भवन ध्वस्त नहीं किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि अनुपयोगी भवन हटाने की कार्रवाई नहीं हुई है। रामकुमार मौर्य और विनय कुमार ने अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।