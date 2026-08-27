Prayagraj News: गंगा एक्सप्रेसवे पर एक महीने में पांचवीं बार रिपेयरिंग

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प्रयागराज के जूड़ापुर दांदू से मेरठ तक करीब 618 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर बाइक से लेकर भारी वाहनों तक से टोल लिया जाता है। करोड़ों रुपये की लागत से बने एक्सप्रेसवे पर बार-बार मरम्मत होने से वाहन चालकों में भी नाराजगी है।आरोप है कि ठेकेदार की ओर से घटिया सामग्री का प्रयोग कर मरम्मतीकरण किया जा रहा है। एक लेन को अचानक बंद कर काम किए जाने से तेज रफ्तार वाहनों के लिए दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। इससे वाहन चालकों के नाराजगी हैचालकों ने बताया कि इस तरह रास्ता अवरुद्ध कर मरम्मत कराना नियमों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि सड़क पर उचित सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। संवाद