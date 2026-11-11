प्रयागराज : इंदिरा मैराथन का पंजीकरण आज से शुरू, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन

खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश व जिला प्रशासन के तत्वावधान में 19 नवंबर को 41वीं अखिल भारतीय प्राइजमनी इंदिरा मैराथन व हाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा। 42.195 किलोमीटर की फुल मैराथन व 21.097 किलोमीटर की हाफ मैराथन के लिए पंजीकरण 11 से 18 नवंबर तक ऑनलाइन व ऑफलाइन कराया जा सकेगा। ऑनलाइन पंजीकरण www.indiramarathon.co.in व indiramarathonprayagraj@gmail.com पर होगा।

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ऑफलाइन पंजीकरण क्षेत्रीय खेल कार्यालय में सुबह 10 से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। फुल मैराथन में प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार क्रमशः दो लाख, एक लाख व 75 हजार रुपये हैं। अन्य 11 धावकों को 10-10 हजार रुपये मिलेंगे। हाफ मैराथन में प्रथम तीन पुरस्कार 51 हजार, 21 हजार व 11 हजार रुपये व तीन अन्य धावकों को 5100-5100 रुपये मिलेंगे। मैराथन का शुभारंभ 19 नवंबर को सुबह 6:30 बजे आनंद भवन से होगा। समापन व पुरस्कार वितरण मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में दोपहर 2:30 बजे होगा।