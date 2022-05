{"_id":"6277faab5544164e6e730604","slug":"recruitment-will-be-done-on-106-posts-of-lecturer-library","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"उच्च शिक्षा निदेशालय : डिग्री कॉलेजों में लंबे समय से रिक्त चल रहे प्रवक्ता पुस्तकालय के 106 पदों पर होगी भर्ती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 09 May 2022 12:04 AM IST