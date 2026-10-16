Prayagraj News: चांदी के रथ पर निकले राम, जयकारों से गूंजा कटरा

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महर्षि भारद्वाज मुनि आश्रम परिसर में भगवान की आरती उतारी गई। इसके बाद बरात रवाना हुई। महापौर गणेश केसरवानी, फूलपुर सांसद प्रवीण पटेल, विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी, विधायक दीपक पटेल और सुरेंद्र चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही।बरात महर्षि भारद्वाज आश्रम से कर्नलगंज, विवि चौराहा, कटरा चौराहा, पानी टंकी चौराहा और कचहरी होते हुए रामलीला प्रांगण में संपन्न हुई। रास्ते में जगह-जगह पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया। जबलपुर से आए बैंड और धमाल पार्टी की प्रस्तुतियों, आकर्षक चौकियों, आधुनिक रोशनी और आतिशबाजी ने लोगों का मन मोह लिया।कमेटी अध्यक्ष सुधीर गुप्ता कक्कू, महामंत्री उमेश चंद्र केसरवानी, कोषाध्यक्ष अश्वनी केसरवानी, उपाध्यक्ष विनोद केसरवानी, मयंक अग्रवाल, महेश चंद्र गुप्ता, विपुल मित्तल, दिलीप चौरसिया और मीडिया प्रभारी डॉ. पवन प्रजापति सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।