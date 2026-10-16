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Prayagraj News: मेजारोड चौराहे पर राज्यसभा सदस्य का किया का स्वागत

Fri, 16 Oct 2026 02:52 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Fri, 16 Oct 2026 02:52 AM IST
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Rajya Sabha member welcomed at Meja Road crossroads
मेजा रोड चौराहे पर राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी का स्वागत करते कांग्रेसी। संवाद - फोटो : Archive
राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी का मेजारोड चौराहे पर बृहस्पतिवार को स्वागत किया गया। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। तिवारी ने कहा कि भाजपा को अपना इतिहास देखना चाहिए, जब लोकसभा में उनके सिर्फ दो सांसद थे। तिवारी ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। प्रमोद तिवारी विंध्याचल स्थित विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए जा रहे थे। कांग्रेसियों ने पूर्व जिलाध्यक्ष अरुण तिवारी के नेतृत्व में मेजारोड चौराहे पर रोककर उनका स्वागत किया।
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प्रमोद तिवारी ने भाजपा पर चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनता से किए वादे को पूरा करने में असफल रही। दस साल में उसके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन की सरकार दो -तिहाई बहुमत से बनने का भरोसा जताया। मौके पर राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, कृष्णाकांत तिवारी सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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