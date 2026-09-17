Prayagraj News: सड़क पर गड्ढों में भरा बारिश पानी
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Thu, 17 Sep 2026 02:20 AM IST
विज्ञापन
बहरिया के अतनपुर-भनौरा संपर्क मार्ग से करीब पांच हजार लोगों का रोजाना आवागमन होता है। सड़क की स्थिति बदहाल है। सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे हैं, जिनमें बारिश का पानी भर जाता है। इससे राहगीरों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायत करने के बावजूद लंबे समय से इसकी मरम्मत नहीं कराई गई। उन्होंने जल्द मरम्मत कराने की मांग की है।
विज्ञापन