यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने प्रयागराज-हुब्बल्लि स्पेशल ट्रेन (04113/04114) के फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है। उत्तर मध्य रेलवे की ओर से गाड़ी-04113 प्रयागराज जंक्शन से अब 19 और 26 दिसंबर को भी चलेगी। हर शनिवार सुबह 5:05 बजे प्रयागराज जंक्शन से रवाना होकर ट्रेन फतेहपुर, गोविंदपुरी, इटावा, भिंड, ग्वालियर और भोपाल के रास्ते 2,968 किमी का सफर तय करते हुए सोमवार दोपहर 3:10 बजे हुब्बल्लि पहुंचेगी।

विज्ञापन





वापसी में गाड़ी-04114 हुब्बल्लि से 22 और 29 दिसंबर को चलाई जाएगी। मंगलवार सुबह 9:00 बजे हुब्बल्लि से चलकर यह ट्रेन बृहस्पतिवार रात 10:40 बजे जंक्शन आएगी। 23 कोच वाली इस विशेष ट्रेन में सामान्य श्रेणी के आठ, स्लीपर के 11, एसी तृतीय श्रेणी के दो और दो एसएलआरडी कोच लगाए गए हैं।