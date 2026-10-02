फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Puri Shankaracharya says Hindus must remain vigilant against attacks and conspiracies

पुरी शंकराचार्य बोले : आघातों और षड्यंत्रों से सावधान रहें हिंदू, प्रतिदिन सवा घंटे भजन का प्रयास करें

Fri, 02 Oct 2026 05:52 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 02 Oct 2026 05:52 PM IST
सार

गोवर्धन मठ पुरी, ओडिशा के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि हिंदुओं को अपने ऊपर होने वाले आघातों और षड्यंत्रों के प्रति जागरूक होना होगा।

विज्ञापन
Puri Shankaracharya says Hindus must remain vigilant against attacks and conspiracies
पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

गोवर्धन मठ पुरी, ओडिशा के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि हिंदुओं को अपने ऊपर होने वाले आघातों और षड्यंत्रों के प्रति जागरूक होना होगा। राष्ट्रहित की भावना के साथ सनातन मान बिंदुओं की रक्षा के लिए प्रत्येक हिंदू को अपनी भूमिका तय करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन सवा घंटे भजन-आराधना का प्रयास करें। यदि समय का अभाव हो तो 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट पूजा-आराधना के लिए जरूर निकालें।

विज्ञापन


शंकराचार्य ने बृहस्पतिवार को झूंसी स्थित शिवगंगा आश्रम केंद्र में अपने दस दिवसीय प्रवास के दौरान जिज्ञासुओं के आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय विषयों से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुओं को तटस्थ होकर परिस्थितियों को नहीं देखना चाहिए। उनके अनुसार, सनातन सिद्धांतों के अनुरूप शासन व्यवस्था स्थापित करने और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।
विज्ञापन


उन्होंने दावा किया कि देश पर ईसाई तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र और मुस्लिम तंत्र का प्रभाव है। हिंदू समाज के सामने इतनी व्यूह रचना और षड्यंत्र हैं कि वह यह समझ नहीं पाता कि किस दिशा से उस पर आघात हो रहा है। संगोष्ठियों में उनसे प्रश्न पूछने वालों में युवाओं की संख्या अधिक रहती है। ऐसे में यह कहना उचित नहीं होगा कि युवा धर्म और अध्यात्म के प्रति जागरूक नहीं हैं। इस मौके पर शंकराचार्य के निजी सचिव स्वामी निर्विकल्पानंद सरस्वती, प्रफुल्ल ब्रह्मचारी, हृषिकेश ब्रह्मचारी आदि मौजूद रहे।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed