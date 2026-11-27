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किरायेदार ने 21 अप्रैल 2025 को अपनी गवाहों की सूची में हस्तलेखन विशेषज्ञ समीर शर्मा का नाम शामिल किया था। चार गवाहों के बयान दर्ज कराने के बाद 31 जुलाई 2025 को उसने कह दिया कि अब कोई अन्य साक्ष्य पेश नहीं करना है। इसके बाद अदालत ने उसका साक्ष्य बंद कर दिया और मुकदमे को अंतिम बहस के लिए रख दिया।मकान मालिक की बहस पूरी होने और लिखित बहस दाखिल होने के बाद किरायेदार ने 21 फरवरी 2026 को विशेषज्ञ को गवाही के लिए बुलाने की अर्जी दी। उसकी अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। इसे उसने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि पक्षकार को पहले गवाह पेश नहीं करने का कारण और बाद में हुई देरी का संतोषजनक स्पष्टीकरण देना होगा।केवल दस्तावेज की प्रासंगिकता या खर्च देने की पेशकश पर्याप्त नहीं है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के आदेशों में कोई कानूनी त्रुटि नहीं पाई और अनुच्छेद 227 के तहत दाखिल याचिका खारिज कर दी। साथ ही ट्रायल कोर्ट को मुकदमे का शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश दिया।