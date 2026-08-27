Prayagraj News: बिजली के खंभे से गिरकर निजी लाइनमैन की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Thu, 27 Aug 2026 02:32 AM IST
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बहरिया थाना क्षेत्र में बिजली के खंभे से गिरने से एक निजी लाइनमैन 26 वर्षीय विनोद कुमार यादव की मौत हो गई।
राजेपुर गांव के गजेढ़ी में मंगलवार शाम हरिराम पट्टी उर्फ कटनई निवासी विनोद एक संविदा कर्मचारी के साथ पहुंचा। खंभे पर चढ़कर तार खींचते समय पैर रखने का पैडल टूट गया। इससे उसका संतुलन बिगड़ा और वह गिर गया। हादसे में विनोद गंभीर रूप से घायल हो गया।
ग्रामीणों ने उसे निजी अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने पर उसे प्रयागराज रेफर कर दिया गया। जहां देर रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक तीन भाइयों में सबसे छोटा था और उसकी शादी करीब तीन माह पहले हुई थी। बहरिया थाना प्रभारी मानवेंद्र प्रताप ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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राजेपुर गांव के गजेढ़ी में मंगलवार शाम हरिराम पट्टी उर्फ कटनई निवासी विनोद एक संविदा कर्मचारी के साथ पहुंचा। खंभे पर चढ़कर तार खींचते समय पैर रखने का पैडल टूट गया। इससे उसका संतुलन बिगड़ा और वह गिर गया। हादसे में विनोद गंभीर रूप से घायल हो गया।
ग्रामीणों ने उसे निजी अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने पर उसे प्रयागराज रेफर कर दिया गया। जहां देर रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक तीन भाइयों में सबसे छोटा था और उसकी शादी करीब तीन माह पहले हुई थी। बहरिया थाना प्रभारी मानवेंद्र प्रताप ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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