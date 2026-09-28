Prayagraj News: प्रधानमंत्री सड़क बदहाल, हिचकोले खा रहे राहगीर
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Mon, 28 Sep 2026 02:27 AM IST
विज्ञापन
रिगवा से लालापुर तरहार को जोड़ने वाली दस किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क मरम्मत के अभाव में खराब हो गई है। इस मार्ग पर बने दर्जनों गड्ढे अब जानलेवा साबित हो रहे हैं। ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। यह सड़क तहसील मुख्यालय से लालापुर तरहार इलाके का मुख्य मार्ग है।
लगभग सात वर्ष पहले प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत इसका निर्माण हुआ था। ग्रामीण दीपक, राजू और प्रदीप ने बताया कि समाधान दिवस पर कई बार शिकायत की गई है। हालांकि, उनकी शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। पीएमजीएसवाई की अवर अभियंता सरिता मिश्रा ने बताया कि सड़क मरम्मतीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, लेकिन अभी तक संस्तुति नहीं मिली है।
विज्ञापन
लगभग सात वर्ष पहले प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत इसका निर्माण हुआ था। ग्रामीण दीपक, राजू और प्रदीप ने बताया कि समाधान दिवस पर कई बार शिकायत की गई है। हालांकि, उनकी शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। पीएमजीएसवाई की अवर अभियंता सरिता मिश्रा ने बताया कि सड़क मरम्मतीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, लेकिन अभी तक संस्तुति नहीं मिली है।
विज्ञापन