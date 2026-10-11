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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Prayagraj Special train to run between Udhna and Jaynagar; will also halt at Subedarganj.

प्रयागराज : उधना-जयनगर के बीच चलेंगी स्पेशल ट्रेन, सूबेदारगंज में भी होगा ठहराव

Sun, 11 Oct 2026 07:01 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 11 Oct 2026 07:01 PM IST
सार

दिवाली व छठ पर्व पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने उधना और जयनगर के बीच दो जोड़ी (09073/09074 और 09071/09072) साप्ताहिक अनारक्षित विशेष अमृत भारत ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है।

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Prayagraj Special train to run between Udhna and Jaynagar; will also halt at Subedarganj.
रेलवे। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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दिवाली व छठ पर्व पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने उधना और जयनगर के बीच दो जोड़ी (09073/09074 और 09071/09072) साप्ताहिक अनारक्षित विशेष अमृत भारत ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। इससे गुजरात व बिहार के बीच सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। 18 व 25 अक्तूबर को चलने वाली ट्रेन संख्या 09073 (उधना-जयनगर) अपने सफर के दौरान सोमवार को दोपहर 03:40 बजे सूबेदारगंज स्टेशन पहुंचेगी और पांच मिनट के ठहराव के बाद 03:45 बजे जयनगर के लिए रवाना होगी।

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वापसी में 20 व 27 अक्तूबर को जयनगर से शुरू होकर उधना जाने वाली गाड़ी संख्या 09074 बुधवार को सुबह 04:35 बजे सूबेदारगंज पहुंचेगी और 04:40 बजे आगे के लिए प्रस्थान करेगी। एक अन्य ट्रेन 09071 भी उधना से रविवार 18 व 25 अक्तूबर को चलेगी जो सोमवार शाम 07:10 बजे सूबेदारगंज स्टेशन पहुंचेगी और 19:15 बजे छूटेगी। इसके विपरीत जयनगर से मंगलवार 20 एवं 27 अक्तूबर को चलने वाली गाड़ी संख्या 09072 बुधवार को सुबह 05:25 बजे सूबेदारगंज पहुंचेगी और 05:30 बजे उधना के लिए रवाना होगी। 

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