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Prayagraj News: सड़क पर जानलेवा गड्ढा, विभाग बना अंजान

Wed, 11 Nov 2026 01:54 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Wed, 11 Nov 2026 01:54 AM IST
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Prayagraj remained in the grip of toxic air for two days, leaving residents gasping for breath
बारा के रामनगर से जाने वाले कूँडी मार्ग पर बना जानलेवा गड्ढा
पिपरांव मजरा रामनगर नहर पुलिया से लिंक रोड पर जानलेवा गड्ढे बने हैं। लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) ने मरम्मत कार्य आधा-अधूरा छोड़ दिया है। इस मार्ग से प्रतिदिन बाइक सवारों और अन्य वाहनों का आवागमन होता है। इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।
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ग्रामीण मनोज कुमार, विजय और सुरेश का आरोप है कि विभाग ने पहले मिट्टी भरकर गड्ढे भरे थे। बारिश से समस्या फिर उत्पन्न हो गई। ग्रामीणों ने पीडब्लूडी के उच्चाधिकारियों से जांच और मानकों के अनुरूप निर्माण पूरा कराने की मांग की है। इस पर पीडब्लूडी के अवर अभियंता अरविंद कुमार ने जल्द ठीक कराने का आश्वासन दिया।
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