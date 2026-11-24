प्रयागराज: कुंडा मंदिर के पुजारी की हत्या, भारी पुलिस फोर्स तैनात, पुलिस ने बताई ये बात
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: Sharukh Khan Updated Tue, 24 Nov 2026 09:23 AM IST
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प्रयागराज जिले के थरवई में स्थित भीम कुंडा मंदिर के 60 वर्षीय पुजारी की हत्या कर दी गई। मंदिर इलाके में मंगलवार सुबह से ही भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है।
मनसैता गांव स्थित मंदिर के पुजारी 1008 बाबा दयाल दास को निर्ममता से मौत के घाट उतारा गया। थरवई थाना क्षेत्र में हुई इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।
पुलिस के अफसरों का कहना है कि हत्या रात में होना प्रतीत हो रहा है और हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं लग सका है।
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मनसैता गांव स्थित मंदिर के पुजारी 1008 बाबा दयाल दास को निर्ममता से मौत के घाट उतारा गया। थरवई थाना क्षेत्र में हुई इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।
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पुलिस के अफसरों का कहना है कि हत्या रात में होना प्रतीत हो रहा है और हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं लग सका है।