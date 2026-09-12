फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Prayagraj: 'Lete Hanuman' wakes up 14 days after the Ganga bath; temple doors opened.

प्रयागराज :14 दिन जलशयन के बाद जागे श्री बड़े हनुमान, जय श्रीराम जयकारों से गूंजा संगम क्षेत्र

Sat, 12 Sep 2026 04:37 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 12 Sep 2026 04:37 PM IST
सार

14 दिन तक गंगा की गोद में जलशयन करने के बाद शनिवार को संगम तट के लेटे हनुमान जी के कपाट खुल गए। गंगा का जल उतरते ही विधि-विधान से अभिषेक और शृंगार हुआ। शाम की महाआरती के साथ संकटमोचन के दर्शन पाने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा।

विज्ञापन
Prayagraj: 'Lete Hanuman' wakes up 14 days after the Ganga bath; temple doors opened.
14 दिन जल शयन के बाद खुले श्री बड़े हनुमान मंदिर के कपाट। - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

संगम तट स्थित प्रसिद्ध श्री बड़े हनुमान जी मंदिर में 14 दिनों के लंबे जलशयन के बाद शनिवार को प्रभु के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण संकटमोचन जलमग्न होकर विश्राम मुद्रा में थे। मां गंगा के वापस लौटने के बाद मठ-मंदिर परिसर शंखनाद और घंटा-घड़ियाल की गूंज से जीवंत हो उठा।

विज्ञापन




बाघंबरी पीठ के महंत बलबीर गिरि जी महाराज की मौजूदगी में गंगा स्नान के बाद प्रभु का पंचामृत से भव्य अभिषेक और आकर्षक शृंगार किया गया। शाम पांच बजे महाआरती के साथ ही भक्तों ने जयकारों के बीच अपने आराध्य के दर्शन किए। मान्यता है कि मां गंगा द्वारा लेटे हनुमान जी का पाद प्रक्षालन करने के बाद प्रयागराज में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed