Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Prayagraj: Children's Day celebrated at Ganga Gurukul with games, fun, and entertainment

प्रयागराज : गंगा गुरुकुलम में खेल, मस्ती और मनोरंजन के बीच मना बाल दिवस

Sat, 14 Nov 2026 07:00 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 14 Nov 2026 07:00 PM IST
सार

चाचा नेहरू के जन्मदिवस पर एमपीवीएम गंगा गुरुकुलम में बाल दिवस की धूम रही। कहीं दौड़ प्रतियोगिता तो कहीं रस्साकशी और क्रिकेट का रोमांच दिखा। बच्चों ने पिकनिक और फिल्म प्रदर्शन का आनंद लेकर दिन को यादगार बनाया।

विज्ञापन
Prayagraj: Children's Day celebrated at Ganga Gurukul with games, fun, and entertainment
गंगा गुरुकुलम में बाल दिवस मनाया गया। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

एमपीवीएम गंगा गुरुकुलम में शुक्रवार को बाल दिवस हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों के लिए खेलकूद, मनोरंजन और विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया।

विज्ञापन


कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की प्रधानाचार्या माधुरी श्रीवास्तव ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित करके किया। इस दौरान उनके जीवन, विचारों और बच्चों के प्रति विशेष स्नेह को याद किया गया। प्रार्थना सभा में शिक्षकों ने विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रस्तुतियां भी दीं।
विज्ञापन


प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की दौड़ प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। कक्षा छह से आठ तक के विद्यार्थियों ने रस्साकशी में उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसके अलावा बच्चों के लिए विशेष कक्षा पिकनिक और फिल्म प्रदर्शन की व्यवस्था की गई, जिसका विद्यार्थियों ने भरपूर आनंद लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए भी खेलकूद और मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की गईं। छात्राओं के लिए हैंडबॉल और छात्रों के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता हुई। खेल गतिविधियों के साथ कक्षा पिकनिक और फिल्म प्रदर्शन ने आयोजन को और खास बना दिया।


प्रधानाचार्या माधुरी श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों को बाल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं। उन्हें जीवन में अनुशासन, मेहनत, ईमानदारी और सकारात्मक सोच को अपनाना चाहिए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed