{"_id":"6293bc9a2a1d9b33aa54a83f","slug":"prayagraj-chheoki-junction-grp-rescues-youth-who-fell-from-mumbai-mail","type":"story","status":"publish","title_hn":"prayagraj chheoki junction : मुंबई मेल से गिरे युवक को जीआरपी ने बचाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 30 May 2022 12:04 AM IST