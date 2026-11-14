प्रयागराज : शाम होते ही छाई धुंध, सिविल लाइंस दोबारा रेड जोन में, झूंसी में भी एक्यूआई 250 के पार

बृहस्पतिवार को एक दिन की राहत मिलने के बाद शुक्रवार को संगमनगरी की आबोहवा फिर बिगड़ गई। हवा की रफ्तार धीमी पड़ते ही धूल और धुएं के कण वातावरण में जमा होने लगे। शाम होते-होते शहर के आसमान पर स्मॉग की मोटी चादर छा गई।

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सिविल लाइंस में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा। पीएम-10 का अधिकतम स्तर 400 के पार पहुंच गया। झूंसी में एक्यूआई (वायु गुणवत्ता सूचकांक) 250 के पार दर्ज किया गया। इसके मुकाबले तेलियरगंज में पीएम-10 का स्तर करीब 215 के आसपास रहा।शुक्रवार को हवा की रफ्तार कम रहने से प्रदूषक तत्वों को बिखरने का मौका नहीं मिला। शाम पांच बजे के बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों में सिविल लाइंस का एक्यूआई लगातार बढ़ता रहा। इसके चलते सिविल लाइंस एक बार फिर रेड जोन में पहुंच गया।विशेषज्ञ शुभम सिंह के मुताबिक, प्रदेश के दूसरे शहरों की तरह प्रयागराज में भी प्रदूषण का स्तर काफी अधिक है। इससे जल्द राहत मिलने के आसार नहीं हैं। अगले एक सप्ताह तक बारिश की संभावना नहीं है। हवा की रफ्तार भी सीमित रहने का अनुमान है। ऐसे में प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है।उन्होंने बताया कि हवा की गति कम होने से धूल, धुएं और अन्य प्रदूषक तत्व वातावरण में एक ही जगह जमा हो रहे हैं। देर रात और सुबह के समय तापमान कम होने से ये कण धरती की सतह के करीब एकत्र हो जाते हैं। इससे वातावरण में धुंध और स्मॉग की परत दिखाई देने लगती है। हवा की रफ्तार नहीं बढ़ी तो आने वाले दिनों में लोगों को प्रदूषण से और परेशानी झेलनी पड़ सकती है।