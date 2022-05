{"_id":"62868d8e66e6462c2a7a7fa4","slug":"police-bharti-board-report-also-on-two-online-center-operators-who-have-committed-fraud-in-si-recruitment","type":"story","status":"publish","title_hn":"Police Bharti Board : एसआई भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाले दो ऑनलाइन सेंटर संचालकों पर भी रिपोर्ट ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 20 May 2022 12:03 AM IST