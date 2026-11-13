Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Pipeline broken for a week water crisis deepens

Prayagraj News: एक सप्ताह से पाइपलाइन खराब, पानी का संकट गहराया

Fri, 13 Nov 2026 02:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Fri, 13 Nov 2026 02:28 AM IST
विज्ञापन
Pipeline broken for a week water crisis deepens
जल निगम का पाइप लाइन लीकेज से ग्रामीणों को पानी के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा
क्षेत्र की ग्राम पंचायत पिपरांव में पाइपलाइन पिछले एक सप्ताह से खराब पड़ा है। इससे ग्रामीणों को पानी के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जल निगम की व्यवस्था लंबे समय से बदहाल है, जहां नियमित चौकीदार, परिचालक या जेई नहीं हैं। जब भी पाइपलाइन में खराबी आती है, उसे ठीक कराने में महीनों लग जाते हैं।
विज्ञापन

विनोद सिंह के अनुसार, महीने में दो बार लीकेज होता है और शिकायत पर फोन भी नहीं उठाया जाता। दिनेश सिंह, भोला सिंह समेत अन्य ग्रामीणों ने व्यवस्था दुरुस्त न होने पर जिलाधिकारी का घेराव करने की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से स्थायी परिचालक और कर्मचारियों की तैनाती तथा लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। जेई अमित कुमार गुप्ता ने बताया कि एक-दो दिन में समस्या का समाधान कर दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed