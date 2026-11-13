Prayagraj News: एक सप्ताह से पाइपलाइन खराब, पानी का संकट गहराया

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विनोद सिंह के अनुसार, महीने में दो बार लीकेज होता है और शिकायत पर फोन भी नहीं उठाया जाता। दिनेश सिंह, भोला सिंह समेत अन्य ग्रामीणों ने व्यवस्था दुरुस्त न होने पर जिलाधिकारी का घेराव करने की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से स्थायी परिचालक और कर्मचारियों की तैनाती तथा लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। जेई अमित कुमार गुप्ता ने बताया कि एक-दो दिन में समस्या का समाधान कर दिया जाएगा।

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क्षेत्र की ग्राम पंचायत पिपरांव में पाइपलाइन पिछले एक सप्ताह से खराब पड़ा है। इससे ग्रामीणों को पानी के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जल निगम की व्यवस्था लंबे समय से बदहाल है, जहां नियमित चौकीदार, परिचालक या जेई नहीं हैं। जब भी पाइपलाइन में खराबी आती है, उसे ठीक कराने में महीनों लग जाते हैं।