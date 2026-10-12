Prayagraj News: फाफामऊ रामलीला कमेटी ने निकाला भव्य कर्ण घोड़ा जुलूस

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जुलूस पुरानी गली, इलाहाबाद रोड और बनारस रोड से नेहा चौराहे पहुंचा। वहां से चौकियां जुलूस के पीछे चलने लगीं। यह प्रतापगढ़ रोड से पुराने फाफामऊ के रामलीला मैदान गया। पताका के बाद जुलूस रामलीला रंगमंच पर समाप्त हुआ। इसके बाद मुकुट पूजा की गई। सोमवार से यहां रामलीला का मंचन होगा। विज्ञापन

जुलूस के साथ उच्च कमान संत बक्श सिंह और संरक्षक प्रेम बहादुर सिंह थे। उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक के निदेशक उपेंद्र सिंह भी मौजूद थे। कमेटी के अध्यक्ष धीरेंद्र केसरवानी, महामंत्री सुरेश केसरवानी और अन्य सदस्य भी शामिल थे। जुलूस पुरानी गली, इलाहाबाद रोड और बनारस रोड से नेहा चौराहे पहुंचा। वहां से चौकियां जुलूस के पीछे चलने लगीं। यह प्रतापगढ़ रोड से पुराने फाफामऊ के रामलीला मैदान गया। पताका के बाद जुलूस रामलीला रंगमंच पर समाप्त हुआ। इसके बाद मुकुट पूजा की गई। सोमवार से यहां रामलीला का मंचन होगा।जुलूस के साथ उच्च कमान संत बक्श सिंह और संरक्षक प्रेम बहादुर सिंह थे। उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक के निदेशक उपेंद्र सिंह भी मौजूद थे। कमेटी के अध्यक्ष धीरेंद्र केसरवानी, महामंत्री सुरेश केसरवानी और अन्य सदस्य भी शामिल थे।

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स्थानीय रामलीला कमेटी ने रामलीला मंचन से पहले कर्ण घोड़ा जुलूस निकाला। रामलीला रंगमंच पर आरती और पूजन के बाद जुलूस शुरू हुआ। इसमें आधा दर्जन चौकियां, सड़क बत्ती, डीजे, ऊंट और घोड़े शामिल थे। इसे देखने रास्ते में बड़ी संख्या में लोग खड़े थे।