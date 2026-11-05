Prayagraj News: फाफामऊ, आशीष नेहरा, गंगा डिग्री कॉलेज, भानु प्रताप बी व भानु प्रताप स्पोर्ट्स क्लब को मिले पूर्ण अंक

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बुधवार को फाफामऊ मैदान पर टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए फाफामऊ क्रिकेट क्लब ने 35 ओवर में 187 रन ( शिष्ट सिंह 95, राजवीर मौर्या 37 रन, श्रेयांश यादव 3/21, स्वस्तिक यादव 2/17, ऋषि राज सिंह 2/39 ) पर बनाए। जवाब में बीआर मेमोरियल क्रिकेट क्लब की पूरी टीम ने 24.3 ओवर में 86 रन ( शुभ निषाद 26, विराट सिंह 12 रन, आदर्श यादव 4/08, जइल कुमार 2/13, मो. नुजैफ 2/21, लकी व दीपांश एक-एक) पर सिमट गई।देव स्पोर्ट्स मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए देव स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब ने 29 ओवर में महज 63 रन (वैभव विश्वकर्मा 21 रन, यथार्थ सिंह 2/02, आरव सहगल 2/06, अक्ष शर्मा 2/18, अद्वित 1/00) पर बिखर गई। जवाब में आशीष नेहरा क्रिकेट क्लब की टीम ने 10.3 ओवर में एक विकेट खोकर 66 रन ( अक्ष शर्मा 48 नाबाद रन ) पर बना लिए।भवम मैदान पर आर्य कुलम क्रिकेट क्लब पहले बल्लेबाजी करते हुए 27.1 ओवर में 119 रन (अर्श 22 रन, शशांक मौर्या 3/10, आयुष गुप्ता 2/09, असित सिंह 2/16) पर सिमट गई। जवाब में भानु प्रताप सिंह क्रिकेट क्लब बी ने 19 ओवर में 123 रन (शिवम यादव 60, आर्यन यादव 26 रन, विराट 1/02, आरोन 1/25) पर बना लिए।दौलत हुसैन मैदान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट क्लब ने 35.5 ओवर में 140 रन (आरव चावला 31, आदित्य कुमार 12 रन, अनुभव यादव 6/29, अंशु पटेल 2/10) पर बनाए। जवाब में गंगा डिग्री कॉलेज की टीम ने 25.4 ओवर में एक विकेट पर 142 रन (अंशु पटेल 59, नाबाद, अभिताब 36 अविजित रन, आर्य कुशवाहा 1/45) पर बना लिए।भानु प्रताप मैदान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब ने 31.1 ओवर में 136 रन (समर 28, ध्रुव सिंह 19 रन, आशुतोष प्रताप सिंह 3/16, ओम गोस्वामी 2/07, दक्ष पांडेय 2/25) पर बनाए। जवाब में भानु प्रताप सिंह स्पोर्ट्स क्लब की टीम ने 35.4 ओवर में 140 रन (आशुतोष प्रताप सिंह 44, अनंत 30, अर्नव सिंह 22 रन, ध्रुव सिंह 3/28, लोक सारंग 1/15) पर बना लिए।