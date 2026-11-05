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Prayagraj News: फाफामऊ, आशीष नेहरा, गंगा डिग्री कॉलेज, भानु प्रताप बी व भानु प्रताप स्पोर्ट्स क्लब को मिले पूर्ण अंक

Thu, 05 Nov 2026 02:15 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:15 AM IST
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Phaphamau, Ashish Nehra, Ganga Degree College, Bhanu Pratap B and Bhanu Pratap Sports Club got full marks
शिष्ट सिंह
फाफामऊ क्रिकेट क्लब ने निर्वाणानंद अंडर-14 क्रिकेट प्रतियोगिता के लीग मैच में बीआर मेमोरियल क्रिकेट क्लब को 101 रन, आशीष नेहरा क्रिकेट क्लब ने देव स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब को नौ विकेट, भानु प्रताप सिंह क्रिकेट क्लब बी ने आर्यकुलम क्रिकेट क्लब को छह विकेट, गंगा डिग्री कॉलेज ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट क्लब को नौ विकेट और भानु प्रताप सिंह स्पोर्ट्स क्लब ने फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब को चार विकेट से हराकर प्रतियोगिता में पूर्ण अंक अर्जित किए।
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बुधवार को फाफामऊ मैदान पर टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए फाफामऊ क्रिकेट क्लब ने 35 ओवर में 187 रन ( शिष्ट सिंह 95, राजवीर मौर्या 37 रन, श्रेयांश यादव 3/21, स्वस्तिक यादव 2/17, ऋषि राज सिंह 2/39 ) पर बनाए। जवाब में बीआर मेमोरियल क्रिकेट क्लब की पूरी टीम ने 24.3 ओवर में 86 रन ( शुभ निषाद 26, विराट सिंह 12 रन, आदर्श यादव 4/08, जइल कुमार 2/13, मो. नुजैफ 2/21, लकी व दीपांश एक-एक) पर सिमट गई।
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देव स्पोर्ट्स मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए देव स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब ने 29 ओवर में महज 63 रन (वैभव विश्वकर्मा 21 रन, यथार्थ सिंह 2/02, आरव सहगल 2/06, अक्ष शर्मा 2/18, अद्वित 1/00) पर बिखर गई। जवाब में आशीष नेहरा क्रिकेट क्लब की टीम ने 10.3 ओवर में एक विकेट खोकर 66 रन ( अक्ष शर्मा 48 नाबाद रन ) पर बना लिए।
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भवम मैदान पर आर्य कुलम क्रिकेट क्लब पहले बल्लेबाजी करते हुए 27.1 ओवर में 119 रन (अर्श 22 रन, शशांक मौर्या 3/10, आयुष गुप्ता 2/09, असित सिंह 2/16) पर सिमट गई। जवाब में भानु प्रताप सिंह क्रिकेट क्लब बी ने 19 ओवर में 123 रन (शिवम यादव 60, आर्यन यादव 26 रन, विराट 1/02, आरोन 1/25) पर बना लिए।
दौलत हुसैन मैदान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट क्लब ने 35.5 ओवर में 140 रन (आरव चावला 31, आदित्य कुमार 12 रन, अनुभव यादव 6/29, अंशु पटेल 2/10) पर बनाए। जवाब में गंगा डिग्री कॉलेज की टीम ने 25.4 ओवर में एक विकेट पर 142 रन (अंशु पटेल 59, नाबाद, अभिताब 36 अविजित रन, आर्य कुशवाहा 1/45) पर बना लिए।

भानु प्रताप मैदान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब ने 31.1 ओवर में 136 रन (समर 28, ध्रुव सिंह 19 रन, आशुतोष प्रताप सिंह 3/16, ओम गोस्वामी 2/07, दक्ष पांडेय 2/25) पर बनाए। जवाब में भानु प्रताप सिंह स्पोर्ट्स क्लब की टीम ने 35.4 ओवर में 140 रन (आशुतोष प्रताप सिंह 44, अनंत 30, अर्नव सिंह 22 रन, ध्रुव सिंह 3/28, लोक सारंग 1/15) पर बना लिए।

शिष्ट सिंह

शिष्ट सिंह

शिष्ट सिंह

शिष्ट सिंह

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