फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   PCS Interview: Is Geography a science or an art? Questions asked of PCS candidates by UPPSC.

पीसीएस साक्षात्कार : भूगोल विज्ञान है या कला, यूपीपीएससी में पीसीएस अभ्यर्थियों से पूछे गए सवाल

Fri, 02 Oct 2026 06:16 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 02 Oct 2026 06:16 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बृहस्पतिवार को भी पीसीएस अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार देने के बाद बाहर आए एक अभ्यर्थी ने बताया कि बीएससी के बाद भूगोल से एमए करने का कारण पूछा गया।

विज्ञापन
PCS Interview: Is Geography a science or an art? Questions asked of PCS candidates by UPPSC.
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बृहस्पतिवार को भी पीसीएस अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार देने के बाद बाहर आए एक अभ्यर्थी ने बताया कि बीएससी के बाद भूगोल से एमए करने का कारण पूछा गया। भूगोल विज्ञान है या कला? जेआरएफ क्या है? प्रशासन में भूगोल की उपयोगिता से जुड़े सवाल भी किए गए।

विज्ञापन


करीब 17 मिनट तक विभिन्न विषयों पर सवाल पूछे गए। इस दौरान अभ्यर्थी से बिना नाम और पता बताए अपना परिचय देने के लिए कहा गया। इसी तरह प्रशासनिक दृष्टिकोण पर भी अभ्यर्थियों को परखा गया। राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक निजता में संतुलन, विकास और पर्यावरण के बीच टकराव, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए तीन प्राथमिकताएं और प्रदेश को चार राज्यों में बांटने की मांग पर विचार पूछा गया।
विज्ञापन


एक अभ्यर्थी ने बताया कि उनसे पूछा गया कि यदि आप एसडीएम हैं और आपके क्षेत्र में अचानक बाढ़ आ गई और सीमित राहत सामग्री को प्रभावित लोगों तक पहुंचाने की प्राथमिकता कैसे तय करेंगे? जलवायु परिवर्तन और मौसम परिवर्तन में अंतर भी पूछा गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके अलावा ई-20 ईंधन से किसानों को होने वाले संभावित लाभ और नुकसान पर अभ्यर्थी की राय जानी गई। महिला सुरक्षा और महिला सशक्तीकरण में अंतर, विभिन्न योजनाओं के बावजूद महिलाओं की कम श्रम भागीदारी और वरिष्ठ महिलाओं की निशुल्क बस यात्रा को महिला सशक्तीकरण से जोड़कर भी सवाल किया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed