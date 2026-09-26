Prayagraj News: पीडीए की छह आवासीय योजनाओं के 465 फ्लैट के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:23 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:23 AM IST
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प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने अलग-अलग छह आवासीय संपत्तियों के आवंटन को सरल बनाने के लिए प्रथम आगत-प्रथम पावत (पहले आओ, पहले पाओ) ऑनलाइन व्यवस्था शुक्रवार से शुरू कर दी है। इस नई प्रणाली के तहत छह आवासीय योजनाओं में कुल 465 रिक्त फ्लैट उपलब्ध कराए गए हैं।
बोर्ड ने संपत्तियों का आवंटन इसी आधार पर करने का निर्णय लिया है। यह पहल नागरिकों को अपनी पसंद का फ्लैट चुनने की सुविधा देगी।पहले नीलामी और लॉटरी जैसी प्रक्रियाएं अपनाई जाती थीं, जिनमें फ्लैट चुनने की सुविधा सीमित थी। अब नागरिक पोर्टल पर उपलब्ध फ्लैटों को देखकर अपनी आवश्यकतानुसार चयन कर सकेंगे।
यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अन्य विकास प्राधिकरणों में अपनाई जा रही प्रणाली के अनुरूप है। प्रथम चरण में जाह्नवी अपार्टमेंट (नैनी, चरण–I), जागृति विहार आवास योजना (कालिंदीपुरम), मौसम विहार अपार्टमेंट (कालिंदीपुरम), मानस विहार आवास योजना (नैनी), यमुना विहार आवास योजना (नैनी) और वसुधा विहार आवास योजना (कालिंदीपुरम) में फ्लैट उपलब्ध हैं।
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नई व्यवस्था से परिवार या मित्रों का समूह एक ही भवन या तल पर आसपास के फ्लैट चुनकर साथ रहने की योजना बना सकता है। आवेदक अपनी कार्यस्थली और अन्य आवश्यकताओं के अनुसार फ्लैट का चयन कर सकते हैं। निर्धारित शर्तों के तहत एक से अधिक फ्लैट के लिए पंजीकरण और आवंटन की अनुमति भी है।
सरकारी और संस्थागत खरीदारों के लिए लाभ
यह योजना सरकारी और अर्धसरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक अवसर है, खासकर उनके लिए जो प्रयागराज में स्थायी आवास चाहते हैं। सेवारत कर्मचारी फ्लैट के कुल मूल्य का 25 फीसदी एकमुश्त भुगतान कर कब्जा प्राप्त कर सकते हैं। शेष राशि अधिकतम सात वर्षों की मासिक किस्तों में जमा की जा सकती है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 50 फीसदी एकमुश्त भुगतान के बाद शेष धनराशि अधिकतम पांच वर्षों की मासिक किस्तों में जमा करने की सुविधा है।
एकमुश्त भुगतान और बल्क खरीद पर मिलेगी छूट
प्राधिकरण ने त्वरित भुगतान करने वाले खरीदारों के लिए आकर्षक छूट की घोषणा की है। आवंटन पत्र जारी होने के 45 दिनों के भीतर पूरा भुगतान करने पर 6 प्रतिशत, 60 दिनों में 5 प्रतिशत और 90 दिनों में भुगतान करने पर 4 प्रतिशत की विशेष छूट दी जाएगी। वहीं बल्क खरीद के तहत 10 से 25 फ्लैट लेने पर 5 प्रतिशत, 26 से 50 फ्लैट पर 10 प्रतिशत और 50 से अधिक फ्लैट खरीदने पर 15 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया गया है। पीडीए वीसी ऋषिराज के अनुसार खरीदारों की संतुष्टि के लिए पीडीए ने मॉडल फ्लैट देखने की व्यवस्था भी की है। इच्छुक नागरिक आवेदन करने से पहले मौके पर जाकर संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं, जहां पीडीए के प्रतिनिधि उन्हें संपूर्ण जानकारी देंगे।
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बोर्ड ने संपत्तियों का आवंटन इसी आधार पर करने का निर्णय लिया है। यह पहल नागरिकों को अपनी पसंद का फ्लैट चुनने की सुविधा देगी।पहले नीलामी और लॉटरी जैसी प्रक्रियाएं अपनाई जाती थीं, जिनमें फ्लैट चुनने की सुविधा सीमित थी। अब नागरिक पोर्टल पर उपलब्ध फ्लैटों को देखकर अपनी आवश्यकतानुसार चयन कर सकेंगे।
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यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अन्य विकास प्राधिकरणों में अपनाई जा रही प्रणाली के अनुरूप है। प्रथम चरण में जाह्नवी अपार्टमेंट (नैनी, चरण–I), जागृति विहार आवास योजना (कालिंदीपुरम), मौसम विहार अपार्टमेंट (कालिंदीपुरम), मानस विहार आवास योजना (नैनी), यमुना विहार आवास योजना (नैनी) और वसुधा विहार आवास योजना (कालिंदीपुरम) में फ्लैट उपलब्ध हैं।
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नई व्यवस्था से परिवार या मित्रों का समूह एक ही भवन या तल पर आसपास के फ्लैट चुनकर साथ रहने की योजना बना सकता है। आवेदक अपनी कार्यस्थली और अन्य आवश्यकताओं के अनुसार फ्लैट का चयन कर सकते हैं। निर्धारित शर्तों के तहत एक से अधिक फ्लैट के लिए पंजीकरण और आवंटन की अनुमति भी है।
सरकारी और संस्थागत खरीदारों के लिए लाभ
यह योजना सरकारी और अर्धसरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक अवसर है, खासकर उनके लिए जो प्रयागराज में स्थायी आवास चाहते हैं। सेवारत कर्मचारी फ्लैट के कुल मूल्य का 25 फीसदी एकमुश्त भुगतान कर कब्जा प्राप्त कर सकते हैं। शेष राशि अधिकतम सात वर्षों की मासिक किस्तों में जमा की जा सकती है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 50 फीसदी एकमुश्त भुगतान के बाद शेष धनराशि अधिकतम पांच वर्षों की मासिक किस्तों में जमा करने की सुविधा है।
एकमुश्त भुगतान और बल्क खरीद पर मिलेगी छूट
प्राधिकरण ने त्वरित भुगतान करने वाले खरीदारों के लिए आकर्षक छूट की घोषणा की है। आवंटन पत्र जारी होने के 45 दिनों के भीतर पूरा भुगतान करने पर 6 प्रतिशत, 60 दिनों में 5 प्रतिशत और 90 दिनों में भुगतान करने पर 4 प्रतिशत की विशेष छूट दी जाएगी। वहीं बल्क खरीद के तहत 10 से 25 फ्लैट लेने पर 5 प्रतिशत, 26 से 50 फ्लैट पर 10 प्रतिशत और 50 से अधिक फ्लैट खरीदने पर 15 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया गया है। पीडीए वीसी ऋषिराज के अनुसार खरीदारों की संतुष्टि के लिए पीडीए ने मॉडल फ्लैट देखने की व्यवस्था भी की है। इच्छुक नागरिक आवेदन करने से पहले मौके पर जाकर संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं, जहां पीडीए के प्रतिनिधि उन्हें संपूर्ण जानकारी देंगे।